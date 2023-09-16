​Все три прошедших матча 8-го тура РПЛ завершились вничью

Восьмой тур чемпионата России получается на удивление миролюбивым. Все три матча, которые уже прошли, завершились вничью. Результаты приводим ниже:

«Динамо» - «Пари НН» 1:1;

ЦСКА – «Крылья Советов» 2:2;

«Ахмат» - «Краснодар» 1:1.

Четвёртый матч восьмого тура чемпионата России стартует в 19:00 по московскому времени. В нём будут играть «Спартак» и «Сочи». Команда Гильермо Абаскаля вряд ли будет довольна, если серия ничьих в туре продолжится, а вот команда Дмитрия Хохлова наверняка будет не против такого развития событий.

Следить матчем «Спартак» - «Сочи» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.