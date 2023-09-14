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​Юран выписан из больницы

14 Сентября 2023 • 14:11 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был выписан из больницы. Об этом рассказал Дмитрий Кондратов, который в нижегородском клубе возглавляет совет директоров.

«Сергея Николаевича выписали из больницы. Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре», - цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».

В то же время Кондратов допустил, что Юран всё-таки отправится на матч восьмого тура Премьер-лиги против «Динамо», учитывая его сильное желание.

Матч между «Динамо» и «Пари НН» стартует 15 сентября в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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