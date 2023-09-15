Гафин — о ничьей с «Пари НН»: «Чтобы рассчитывать на медали, такие матчи надо выигрывать»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался после матча восьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Мы упустили победу. По игре были хорошие моменты. Но чтобы серьезно рассчитывать на медали, надо такие матчи выигрывать. К сожалению, мы этого не сделали», — передает слова Гафина «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков.

В следующем туре РПЛ «бело-голубых» ждет столичное дерби против «Спартака». Матч состоится 23 сентября и начнется в 19:00 по мск.