«Динамо» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Смолов Фёдор8'
|88'Кутателадзе Николоз (1:1)
Шунин Антон•Даса Элазар• 37'Маричаль Николас•Лепский Иван71' (Бальбуэна Фабиан (71') •Скопинцев Дмитрий•Макаров Денис61' (Бителло (61') •Лаксальт Диего•Смолов Фёдор•Чавес Луис•Нгамалё Николя80' (Грулёв Вячеслав (80') •Тюкавин Константин80' (Карраскаль Хорхе (80')
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита• 15'Гоцук Кирилл• 8'Тихий Дмитрий•Стоцкий Дмитрий46' (Корреа Жозе (46') •Калинский Николай82' (Босельи Хуан (82') •Майга Мамаду• 49'Трошечкин Александр77' (Стаматов Матео (77') •Карапузов Владислав•Севикян Эдгар82' (Кутателадзе Николоз (82') •Кухарчук Илья46' (Живоглядов Дмитрий (46')
15 сентября. Стадион "ВТБ Арена".
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