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«Динамо» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

15 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:1
Пари НН
2-й тайм

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Пари НН».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры  
Динамо Москва1:1Пари НН
(1:0) Смолов Фёдор8' 
 88'Кутателадзе Николоз (1:1)
Шунин АнтонДаса Элазар  37'Маричаль НиколасЛепский Иван 71' (Бальбуэна Фабиан ( 71') Скопинцев ДмитрийМакаров Денис 61' (Бителло ( 61') Лаксальт ДиегоСмолов ФёдорЧавес ЛуисНгамалё Николя 80' (Грулёв Вячеслав ( 80') Тюкавин Константин 80' (Карраскаль Хорхе ( 80')
Запасные: Бессмертный СтаниславЛесовой ДаниилЛещук ИгорьГладышев ЯрославКупцов ИльяЗазвонкин ИванКутицкий Александр
Нигматуллин АртурКаккоев Никита  15'Гоцук Кирилл  8'Тихий ДмитрийСтоцкий Дмитрий 46' (Корреа Жозе ( 46') Калинский Николай 82' (Босельи Хуан ( 82') Майга Мамаду  49'Трошечкин Александр 77' (Стаматов Матео ( 77') Карапузов ВладиславСевикян Эдгар 82' (Кутателадзе Николоз ( 82') Кухарчук Илья 46' (Живоглядов Дмитрий ( 46')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимЖигулёв ИльяТолстопятов НиколайЭдем Эссьен ЭдедемАлександров ВикторБотнарь Виталий
15 сентября. Стадион "ВТБ Арена".
Текстовая трансляция 
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Динамо Москва Пари НН
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ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Сентября 2023 в 20:16
ай мусаргам опяць левейший пеналь падарили.. кто б самневалси.. А-ха-ха-ха! )))
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