Трошечкин рассказал, в чём заключается крутость Юрана

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о главном тренере своего коллектива – Сергее Юране. И назвал его самую лучшую черту.

«Это налаживание отношений внутри коллектива. Сергей Николаевич умеет создать отличную атмосферу», - цитирует Трошечкина «Матч ТВ».

Напомним, что «Пари НН» сейчас идёт на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ с 10 набранными баллами. Позади – семь прошедших туров первенства.

В грядущем, восьмом туре «горожане» Нижнего Новгорода встретятся с непростым соперником в гостях – «Динамо» Марцела Лички. Игра назначена на 15 сентября.