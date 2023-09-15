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Юран оценил трансферную кампанию «Пари НН»

15 Сентября 2023 • 23:34 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Пари НН
окончен

Наставник «Пари НН» Сергей Юран высказался о трансферной кампании нижегородцев прошедшим летом.

«Команда третий год одной ногой в Первой лиге, а я человек амбициозный, не хочу ковыряться внизу. Для того и пригласили новичков, чтобы решать задачи. Видим себя в десятке на финише», — приводит слова тренера «Матч ТВ». Юран отметил, что бюджета нижегородцам хватило на укомплектование состава, отдельно подчеркнув, что у новичков клуба на наблюдается безволия и бесхарактерности.

Напомним, что в матче восьмого тура против «Динамо» «Пари НН» удалось спасти ничью на 88-й минуте, выйдя на восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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