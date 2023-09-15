​Юран будет руководить «Пари НН» на игре с «Динамо»

В пятницу вечером «Динамо» будет принимать «Пари НН» в рамках восьмого тура чемпионата России. Судя по заявке нижегородского клуба на игру, опубликованной на сайте РПЛ, главный тренер Сергей Юран будет находиться на тренерской скамейке.

Стоит сказать, что неделю назад Сергей Юран перенёс срочное хирургическое вмешательство из-за проблем со здоровьем. На днях тренера выписали, но сообщалось, что врачи не рекомендовали Юрану работать на игре в Москве.

Матч между «Динамо» и «Пари НН» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.