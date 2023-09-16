​Тюкавин высказался об отъезде из сборной России

Нападающий Константин Тюкавин не смог сыграть за сборную России в сентябре. Из-за повреждения футболист в начале сбора вернулся в расположение «Динамо». Тюкавин дал комментарий на этот счёт.

«Повреждение было несерьёзное, но оно было и мешало мне играть в полную силу. Да, конечно, очень сильно расстроился из-за того, что не смог поехать. За всеми матчами сборной России следил», - цитирует Тюкавина ТАСС.

Константин Тюкавин уже восстановился – в пятницу он сыграл за «Динамо» в матче восьмого тура чемпионата России против «Пари НН». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Ближайший матч «Динамо» проведёт во вторник, 19 сентября, - против «Краснодара» в Кубке России.