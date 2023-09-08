​В «Пари НН» надеются, что Юран сможет работать на игре с «Динамо»

Дмитрий Кондратов, который в «Пари НН» возглавляет совет директоров, выразил надежду на то, что Сергей Юран сможет работать на ближайшем матче Премьер-лиги против «Динамо».

Напомним, что Юран перенёс срочное хирургическое вмешательство. Причины пока что не раскрываются.

«Сейчас с Сергеем Николаевичем уже всё хорошо. Очень надеемся, что на «Динамо» мы увидим его на скамейке», - цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».

Матч восьмого тура чемпионата России между «Динамо» и «Пари НН» пройдёт в пятницу, 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.