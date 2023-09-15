Личка: «В «Баварии», «Реале», «Челси» 20 сборников, а это значит, что тренер остается сам»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- У «Динамо» много сборников, людей, которые отправлялись в расположение своих команд. Как это сказывается на тренировочном процессе? Как это, может быть, мешало вам?

- Понятно, что команда разбита, потому что осталось семь игроков. Остальные уезжали в сборные. Нелегко всегда, потому что команда собралась все вместе только сегодня утром. Но мы профессионалы, и надо к этому привыкать, если хочешь играть в большой футбол. В других командах, посмотрите на «Баварию», «Реал» Мадрид, «Челси» - у них там 20 сборников, а это значит, что тренер остается сам, когда игры сборных. Нужно быстро переключить мысли из сборных на чемпионат, они вернулись в клуб.

Сегодня нас ждет хороший тяжелый соперник, который играет агрессивнее и на скорости, хорошо обороняется. Нам надо с ответственностью и дисциплиной сыграть, с желанием идти в борьбу.

- Сегодня в стартовом составе выходит молодой, 18-летний центральный защитник Иван Лепский. Правильно ли я понимаю, что не от хорошей жизни такая тренерская ставка сегодня?

- К сожалению, Робби заболел чуть-чуть. Он в понедельник, вторник и среду не тренировался. Вчера вышел только подивгаться на поле. Я лучше дам шанс и игровое время футболисту, который готов на 100%. Сегодня это Иван Лепский. Раньше шанс получал Бессмертный. Сегодня Иван Лепский. Также в запасе Иван Зазвонкин, молодой парень, хороший. У них будет хороший шанс себя проявить. Желаю им, чтобы все получилось, чтобы не было большого стресса. Это футбол, это только одна игра. Хочу, чтобы он сыграл спокойно, так, как играет за вторую команду.

- «Пари НН» пропускает мало, шесть мячей, мало позволяет создавать у своих ворот. Как сегодня собираетесь взламывать эту мощную плотную оборону?

- Надо уверенность в своих силах, что можешь обыграть один в один, на флангах. Иногда надо пробовать идти на двух защитников, не забывать использовать удары со средней дистанции - 20 метров и больше. Это также может помочь. Мы знаем, что команда из Нижнего Новгорода очень хорошо защищается, там 8-9 человек за линией мяча. Она это показывает 2-3 года в Премьер-лиге. Нужно терпеливо, быстро катать мяч, не задерживать его и пробовать играть быстро, искать возможности между линиями. Очень важно сегодня играть и не бояться идти один в один.