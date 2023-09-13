Личка - о чемпионстве «Динамо»: «Будем делать всё возможное, чтобы прервать чёрную полосу»

Главный тренер московского «Динамо« Марцел Личка высказался о возможном чемпионстве столичного клуба.

Специалист отметил, что будет делать для этого все возможное.

«Я тоже очень хочу брать титулы, для меня это очень важно, как тренеру. Да, есть в РПЛ «Зенит» , ЦСКА, другие сильные команды, но ничего невозможного нет. Будем делать все возможное, чтобы прервать черную полосу «Динамо» в этом плане», - заявил Личка на ютуб-канале «Футбольные болтуны».

Последний раз столичный клуб завоевал чемпионство в 1976 году.

После семи туров РПЛ нынешнего сезона «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице.