​«Пари НН» не побеждал уже в 11 гостевых матчах РПЛ

В пятницу вечером «Динамо» и «Пари НН» открыли восьмой тур Премьер-лиги. Команды разошлись миром, обменявшись голами – 1:1.

Стоит сказать, что серия «Пари НН» без побед в чемпионате России на выезде продлилась до 11 матчей. Три из них завершились вничью, а восемь были проиграны. Стоит сказать, что в 7 из этих 11 игр нижегородцам не удавалось забить.

В последний раз «Пари НН» выигрывал гостевой матч Премьер-лиги 5 ноября 2022 года. Тогда нижегородцы сенсационно обыграли на выезде ЦСКА с минимальным счётом 1:0.

Следующий гостевой матч чемпионата «Пари НН» проведёт 30 сентября – против «Динамо».