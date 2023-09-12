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Агент Масоэро: «Все знают, что происходит в «Пари НН», но нужна храбрость, чтобы об этом говорить»

12 Сентября 2023 • 15:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Рикардо Алонсо, агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, высказался о трансферной политике нижегородского клуба.

Ранее агент заявил, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не хотел видеть в своей команде Масоэро, из-за чего клуб расторг контракт с аргентинским игроком. При этом состав команды из Нижнего Новгорода пополнили 16 новых футболистов.

«16 трансферов «Пари НН»? Это история, о которой должны писать вы, журналисты. Все знают, что происходит, но нужна храбрость, чтобы об этом говорить», — цитирует Алонсо «РБ Спорт».

В семи турах текущего розыгрыша РПЛ «Пари НН» набрал 10 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч нижегородцы проведут 15 сентября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лукас Масоэро Пари НН Рикардо Алонсо
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