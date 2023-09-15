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Личка: «Только один опасный момент после гола, это очень мало»

15 Сентября 2023 • 21:38 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Пари НН
окончен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Пари НН».

- Нет ли ощущения по итогам этого матча, что быстрый гол сыграл такую злую службу «Динамо»?  Вроде игру контролировали, но при этом моментов не создавали и позволяли много «Пари НН»?

- Я бы сегодня назвал нас убийцами самих себя. Потому что нам получилось забить гол на восьмой минуте, это тоже очень важно, когда играешь с такой командой, как «Пари НН», когда очень хорошо обороняется. Это тебе может помочь, но нам это не помогло, потому что мы играли в футбол в середине поля, не доходили до штрафной, мы не были опасны в штрафной. У нас был только один опасный момент во втором тайме, когда Скопинцев головой бил и попал во вратаря. Когда ведешь 1:0, любая контратака, любой угловой, рикошет может залететь в ворота. С нами это случилось, и я разочарован, потому что при такой игре мы должны были уже в первом тайме через эти быстрые выходы и контратаки, которые были, уже надо было забивать 2-3 гола или больше, а потом уже можно было держать мяч. С другой стороны соперник чувствует возможность, пошел до конца, и ему удалось забить на 88-й минуте гол, и мы уже не смогли на это реагировать.

- Чем можно объяснить тот факт, что «Динамо» в два раза больше владело мячом, а к 71-й минуте ударов в створ было у «Пари НН» чуть ли не в два раза больше?

- Потому что мы хотим катать мяч между собой, а нас не интересует забивать гол. В футболе решают штрафные, если ты успешно там разыгрываешь мяч, ты опасен для соперника. «Пари НН» был более опасен перед нашими воротами, чем  мы перед воротами соперника.  

- Вы уже вспоминали момент, когда Скопинцев мог забивать, подавал на него Бителло. Как в целом  можно оценить его дебют?

- Для него это была первая игра. Приехал в среду или четверг, очень быстро провел тренировку, а на предигровом занятии не работал с нами, потому что только после перелета устал. Поэтому он сегодня размялся чуть-чуть с командой и выходил на 25-30 минут. Я уверен, что игроки вроде Карраскаля и Бителло нам принесут еще больше остроты при заходе в штрафную, под удары - такие вещи, которые, к сожалению, мы сегодня не видели от нашей команды.

- Перед матчем обсуждали персону Ивана Лепского. Он сегодня дебютировал в стартовом составе. Как по его игре можно выставлять оценку?

- Ваня сделал свою работу, помог. Это для него первая игра. Всегда чуть-чуть может быть давление, стресс. Я думаю, у него хорошо получилось. Потом он уже устал, пошли ошибки, и мы его заменили на Фабиана. Я бы оценил его игру хорошо.

- Вторая игра против «Пари НН» в этом сезоне, и пока без победы. Как так получается, ведь «Динамо» - явный фаворит?

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- То, что я говорил. В кубковом матче мы сыграли 1:1, и у нас были моменты до забитого гола. Сегодня нам получилось забить с пенальти, но, к сожалению, потом только один опасный момент, это очень мало для команды, которая хочет побеждать и играть в первой четверке.

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