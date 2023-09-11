Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бальбуэна и Карраскаль не сыграют против «Пари НН»

11 Сентября 2023 • 22:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Защитник Фабиан Бальбуэна и полузащитник Хорхе Карраскаль не помогут московскому «Динамо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» из-за позднего возвращения из расположений национальных сборных, об этом сообщил главный тренер столичного клуба Марцел Личка.

Специалист отметил, что футболисты играют в ночь на среду, а потом им предстоит лететь в Россию около 24 часов.

«Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре. Приедут в пятницу, будут готовиться к «Краснодару», - приводит слова чешского специалиста ТАСС.

Поединок между «Динамо» и «Пари НН» состоится в пятницу, 15 сентября. Начало - в 19:00 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Хорхе Карраскаль Фабиан Бальбуэна Марцел Личка Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
23:25 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» планируют возродить вторую команду
22:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорян прокомментировал расставание с «Кубанью»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна и Карраскаль не сыграют против «Пари НН»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Не понимаю трансфер Изидора в «Зенит»
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ярослав Савин: «Щенникова не будет в «Торпедо» в это трансферное окно»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Форвард из Эквадора в ближайшее время подпишет контракт с клубом РПЛ слухи
22:19 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Сейчас нет предпосылок для увольнения Галактионова
22:14 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин назвал самых надёжных вратарей РПЛ
22:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев возглавит «Кубань» после отставки Григоряна
22:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» не знает побед в пяти матчах кряду
21:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорян покинул «Кубань» спустя четыре месяца после назначения официально
21:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» на последних минутах вырвало победу в матче с «Акроном» 1
20:59 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма возможного трансфера Бителло в «Динамо»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Самедов рассказал о цели «Факела» после прихода Ташуева
20:22 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что Черчесов — главный претендент на замену Абаскалю
Все новости
Рекомендуем