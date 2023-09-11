Бальбуэна и Карраскаль не сыграют против «Пари НН»

Защитник Фабиан Бальбуэна и полузащитник Хорхе Карраскаль не помогут московскому «Динамо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» из-за позднего возвращения из расположений национальных сборных, об этом сообщил главный тренер столичного клуба Марцел Личка.

Специалист отметил, что футболисты играют в ночь на среду, а потом им предстоит лететь в Россию около 24 часов.

«Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре. Приедут в пятницу, будут готовиться к «Краснодару», - приводит слова чешского специалиста ТАСС.

Поединок между «Динамо» и «Пари НН» состоится в пятницу, 15 сентября. Начало - в 19:00 по московскому времени.