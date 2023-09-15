Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарии по летним переходам игроков «Краснодара» и «Динамо».

- «Краснодара» нет в топ-3 этого лета ни по покупкам, ни по продажам. Как к этому относитесь?

- У него хорошая обойма и сочетание россиян с качественными легионерами. Это оптимальное сочетание. У «Динамо» на каждую позицию два игрока плюс-минус одинакового уровня. Видно по игре, что команда двигается в правильном направлении. Легионеры «быков» выделяются своим уровнем. Получается, что свои ребята растут, и им дается шанс играть.

- «Быки» отказались продавать Сперцяна. О чем это говорит?

- О том, что перед командой в этом сезоне стоит самая высокая задача. И пока у них все получается, они не хотят продавать своего лидера, чтобы не ослаблять полузащиту.

- В последний день сорвался топ-трансфер в ЦСКА - левый полузащитник Велингтон провалил медобследование. То есть одна из основных задач на летнее трансферное окно – приглашение левого латераля – осталась нерешенной. Это может стать проблемой?

- Федотов хотел купить звезду, чтобы он играл и тянул за собой, но у «армейцев» обойма приличная, и есть, кому закрыть эту позицию. Федотов найдет вариант, и команда не будет слабее из-за того, что не купили Велингтона. Значит, надо давать шанс российским молодым футболистам. Пусть они прогрессируют.

Елена Григорьевская