Орещук оценил трансферную кампанию «Динамо»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил трансферную кампанию «бело-голубых» прошедшим летом.

«Зенит» на голову сильнее всех. Несколько лет назад я говорил, если все так пойдёт, то через 2-3 года «Динамо» составит конкуренцию «Зениту», но те футболисты, которые могли бы это сделать уехали. «Динамо» не составит конкуренцию «Зениту», но в пятёрке быть обязано», - заявил экс-функционер московского клуба в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, российские игроки «бело-голубых» имеют лучшие качества по сравнению с иностранцами, отметив, что для оценки новичков коллектива нужно время.

Напомним, что после семи туров Премьер-лиги «Динамо» находится на четвёртом месте с 14 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. Летом состав «бело-голубых» пополнили Хорхе Карраскаль, Луис Чавес и Бителло.