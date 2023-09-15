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Орещук оценил трансферную кампанию «Динамо»

15 Сентября 2023 • 12:36 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 5 ч. 37 мин.

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил трансферную кампанию «бело-голубых» прошедшим летом.

«Зенит» на голову сильнее всех. Несколько лет назад я говорил, если все так пойдёт, то через 2-3 года «Динамо» составит конкуренцию «Зениту», но те футболисты, которые могли бы это сделать уехали. «Динамо» не составит конкуренцию «Зениту», но в пятёрке быть обязано», - заявил экс-функционер московского клуба в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, российские игроки «бело-голубых» имеют лучшие качества по сравнению с иностранцами, отметив, что для оценки новичков коллектива нужно время.

Напомним, что после семи туров Премьер-лиги «Динамо» находится на четвёртом месте с 14 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. Летом состав «бело-голубых» пополнили Хорхе Карраскаль, Луис Чавес и Бителло.

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