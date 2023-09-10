Мостовой — о тренерской карьере: «В «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду, может быть, «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что вряд ли возглавит «Спартак» или «Локомотив».

Напомним, минувшим летом 55-летний Мостовой приступил к обучению на тренерскую лицензию.

«Обучение на тренера идёт, учусь, да. Сейчас буду думать, где получить практику. Мне всё равно, где, но команда должна быть хорошая. В «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду. Ну, может быть, «Динамо», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Отметим, что в период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Кан», «Страсбург», «Бенфику», «Сельту» и «Алавес». В составе национальной сборной России полузащитник провёл 51 матч и забил 10 голов.