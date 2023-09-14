Динияр Билялетдинов считает, что российские футболисты мало кому нужны в Европе

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о словах рулевого сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российских игрокам отправляться в Европу.

«Сейчас возможности уехать нет. Может быть, игрокам, которые вызываются в сборную... Если сравнивать с другими сезонами, сейчас, наши игроки мало кому нужны за пределами России», — приводит слова Билялетдинова News.ru.

Напомним, прошедшим летом два российских футболиста смогли перебраться в клубы из сильнейших европейских чемпионатов: Далер Кузяев покинул «Зенит» и перешел в «Гавр», а Арсен Захарян из «Динамо» отравился в «Реал Сосьедад».