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Динияр Билялетдинов считает, что российские футболисты мало кому нужны в Европе

14 Сентября 2023 • 18:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о словах рулевого сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российских игрокам отправляться в Европу.  

«Сейчас возможности уехать нет. Может быть, игрокам, которые вызываются в сборную... Если сравнивать с другими сезонами, сейчас, наши игроки мало кому нужны за пределами России», — приводит слова Билялетдинова News.ru.

Напомним, прошедшим летом два российских футболиста смогли перебраться в клубы из сильнейших европейских чемпионатов: Далер Кузяев покинул «Зенит» и перешел в «Гавр», а Арсен Захарян из «Динамо» отравился в «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов
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