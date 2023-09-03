Макаров забил уже седьмой гол дальним ударом с момента дебюта в РПЛ

Полузащитник столичного «Динамо» Денис Макаров сегодня забил важнейший гол в ворота «Ростова» на выезде. Он позволил «бело-голубым» увезти с южного города победу – 2:1.

Как сообщает Opta Sports, воскресный гол стал для Макарова уже седьмым из-за пределов штрафной площади в рамках РПЛ. А с момента дебюта Макарова в лиге, что состоялся в 2020 году, больше голов забили только полузащитник «Ростова» Даниил Уткин (10) и экс-форвард «Зенита», ныне нападающий «Аль-Хиляля» Малком Филипе (9).

Больше подробностей о том, как «Динамо» удалось добыть три балла – в нашем ревью.