Новичок «Пари НН» принёс ничью в матче с «Динамо»

«Динамо» быстро открыло счёт в матче с «Пари НН» и пыталось довести матч до победы. Однако в самой концовке встречи дебютант гостей Николоз Кутателадзе спас ничью для своей команды.

Седьмой тур Премьер-лиги открывал матч московского «Динамо» и «Пари НН». В случае победы хозяева могли догнать лидера турнира «Краснодар», а гости – пятый «Урал». Кстати, для команд это уже была вторая очная встреча в этом сезоне. В конце июля в рамках Кубка страны в Нижнем Новгороде команды 90 минут завершили вничью 1:1, а в серии пенальти победили хозяева.

Команды начали матч активно. Буквально через несколько мгновений после начала матча Трошечкин отобрал мяч, сместился слева в центр и пробил, так что Шунину пришлось выручать свою команду, переводя футбольный снаряд на угловой. Затем хавбек нижегородцев сделал передачу на левый фланг, откуда Калинский навесил на голову Карапузову, но от пробил немного неточно. В ответ «Динамо» заработало право на пенальти. Подкат Гоцука против Тюкавина был не по правилам, и Кукуляк после просмотра назначил одиннадцатиметровый, который Смолов спокойно реализовал.

После этого хозяева завладели инициативой и совершили несколько подходов к воротам. После одного из них Тюкавин получил мяч на линии штрафной и пробил, но Нигматуллин ворота спас. У гостей толком не получалось выйти даже со своей половины, динамовцы постоянно накрывали их своим прессингом. Однако по истечении половины стартового тайма Севикян сместился в центр и плотно пробил из выгодной позиции, но получилось в руки Шунину.

После этого в матче наступило некое затишье, казалось, обе команды копили силы на концовку. В итоге за несколько минут до перерыва счёт едва не стал равным. После удара Калинского случился рикошет от Тюкавина, но Шунин сумел среагировать и спасти ворота. В итоге на перерыв столичная команда ушла, ведя в счёте.

Вторую половину хозяева начали активно, но гости, наоборот, сбивали темп и не давали сопернику возможности угрожать воротам. Тем не менее, первый опасный момент после перерыва был на счету гостей. Карапузов слева сместился в центр и мощно пробил, но мяч пролетел выше перекладины. Кстати, буквально за пару минут до этого впервые на поле появился новичок «Динамо» Бителло, который стал самым дорогим приобретением российских клубов этим летом.

Вскоре после удара Калинского мяч попал в выставленную в сторону руку Дасы, и Кукуляк указал на точку. Однако в этот раз после проверки ВАР, решение о назначении пенальти было отменено. За пятнадцать минут до конца матча Бителло справа забросил мяч в штрафную, и Скопинцев расстреливал ворота, но Нигматуллин сумел среагировать и спасть ворота. В ответ нижегородцы разыграли красивую многоходовку, в завершающей стадии которой Майга с фланга сделал передачу в штрафную, а Севикян бил в касание в дальний угол, но вновь оказался неточен.

В концовке матча «Динамо» держало мяч и сбивало темп. Хозяева явно думали о том, как удержать победный счёт, но сделать это не смогли. На 82-й минуте на поле вышли Босельи и Кутателадзе и вскоре они организовали гол. После прострела хавбека нападающий обработал мяч и пробил в цель. Вот так дебютировал в составе своей новой команды грузинский воспитанник «ПСЖ».

Динамовцы тут же постарались прибавить, чтобы все же вырвать победу. Однако теперь уже нижегородцы никуда не спешили, их явно ничья устраивала. В итоге счёт больше не изменился.

В следующем туре «Динамо» сразится со «Спартаком», правда, ещё до этого сыграет с «Краснодаром» в рамках кубка России. «Пари НН» в свою очередь посреди недели встретится с «красно-белыми» во втором по значимости турнире страны, а на выходных примет «Оренбург».

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