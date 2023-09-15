Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бальбуэна и Карраскаль вернулись в расположение «Динамо»

15 Сентября 2023 • 16:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 0 ч. 21 мин.

Игроки «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Хорхе Карраскаль вернулись в расположение московского клуба из своих национальных сборных.

По информации Sport24, футболисты прилетели в Москву сегодня, 15 сентября, в день матча восьмого тура РПЛ против «Пари НН».

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что южноамериканские легионеры команды, скорее всего, пропустят предстоящую встречу.

После семи туров РПЛ динамовцы занимают второе место в турнирной, имея в своём активе 14 набранных очков. Матч с «Пари НН» «бело-голубые» проведут в Москве, и начнётся он в 19:00 по местному времени.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Хорхе Карраскаль Фабиан Бальбуэна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
16.09.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.81 3.90 4.50
Видео
16.09.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.65 3.65 2.65
Видео
16.09.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Сочи Сочи
3.30 3.70 2.18
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
18:32 · Россия. Премьер-лига
Радимов объяснил, почему «Краснодар» обыграет «Ахмат» в Грозном
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:25 · Россия. Премьер-лига
Бразильский агент предположил, зачем Малкому и Клаудиньо гражданство РФ
18:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о трансферах: Ни одна из команд РПЛ меня не удивила
18:10 · Россия. Премьер-лига
Мозес: «Сейчас очень важно оставаться единым целым»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Смолов – капитан: «Динамо» объявило состав на матч с «Пари НН»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Названо самое дорогое приобретение в РПЛ в минувшее трансферное окно
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Зобнин: «Нужно ценить каждый матч, проведённый в футболке «Спартака»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает, что «Динамо» будет трудно заменить Захаряна
17:35 · Россия. Премьер-лига
Мозес: Я усердно работал и готов к игре с «Сочи»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Зобнин – о словах Орлова: «Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака» 1
17:29 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Химок» Боженов присоединился к «Химику» официально
17:28 · Россия. Премьер-лига
​Зобнин высказался о своём положении в сборной России
17:25 · Россия. Премьер-лига
Давила рассказал, чем РПЛ отличается от мексиканской лиги
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Зобнин: «Тедеско писал, что скучает» 1
Все новости
Рекомендуем