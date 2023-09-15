Бальбуэна и Карраскаль вернулись в расположение «Динамо»

Игроки «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Хорхе Карраскаль вернулись в расположение московского клуба из своих национальных сборных.

По информации Sport24, футболисты прилетели в Москву сегодня, 15 сентября, в день матча восьмого тура РПЛ против «Пари НН».

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что южноамериканские легионеры команды, скорее всего, пропустят предстоящую встречу.

После семи туров РПЛ динамовцы занимают второе место в турнирной, имея в своём активе 14 набранных очков. Матч с «Пари НН» «бело-голубые» проведут в Москве, и начнётся он в 19:00 по местному времени.