Юран: Вернусь, как врачи скажут

Наставник «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своём состоянии после экстренной операции.

«Мне уже лучше. Вернусь, как врачи скажут», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о срочной госпитализации тренера нижегородцев из-за камней в почках. Жизни и здоровью Юрана ничего не угрожает, а в руководстве «Пари НН» выразили надежду на возвращение специалиста к матчу против «Динамо».

Напомним, что следующая встреча подопечных Юрана в рамках Премьер-лиги пройдёт в пятницу, 15 сентября. «Пари НН» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата.