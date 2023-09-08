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Юран после экстренной операции переведён в обычную палату

08 Сентября 2023 • 15:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии главного тренера команды Сергея Юрана после перенесённой минувшей ночью операции.

Спортивный функционер отметил, что на восстановление понадобится несколько дней, а специалист уже переведён в обычную палату, и началась активная реабилитация.

«Сможет ли присутствовать на игре с «Динамо»? Медики обычно не делают прогнозы, привязываясь к точной дате или часу, когда восстановится человек. Это индивидуальные особенности каждого организма», - приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс». 

Игра между московским «Динамо» и «Пари НН» пройдёт 15 сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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