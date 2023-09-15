Защитник «Динамо» Иван Лепский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от своего дебюта в составе «бело-голубых».

- Поделитесь ощущениями после дебюта за «Динамо»?

- Все хорошо, надо немного адаптироваться. У меня ногу свело на 65-й минуте. Возможно, это из-за волнения. А так, эмоции положительные. Надо теперь только прибавлять от матча к матчу и становиться лучше. Буду стараться завоевывать место в составе.

- Что сегодня было самым сложным для вас? Может, справиться с волнением было проблематично?

- Даже не знаю, как ответить.

- То есть все было легко?

- Все было спокойно.

- Вы и в жизни такой спокойный?

- На самом деле нет. Сегодня у меня был особенный день. Все сложилось.

- Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

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- Вчера на тренировке. Когда объявили состав, конечно, у меня было волнение, немного переживал.

- Личка что говорил вам персонально?

- На теории после того, как он объявил состав, сказал, чтобы я не боялся, что я хороший футболист, и имею все, чтобы играть. На поле выходят такие же футболисты, как и я.

- Сегодняшние функции на поле были привычны вам? Ничего нового Личка не просил?

- Все то же самое.

- В следующем туре «Динамо» поедет в гости к «Спартаку». Болельщики вашей команды ждут реванша за кубковое поражение. Что думаете о дерби?

- Конечно, хочется взять реванш после поражения 1:4. Мы будем заряжены, как и на любой матч. Небольшая обида за ту неудачу сидит. Надо выигрывать.

- Для вас «Спартак» - хороший раздражитель?

- Лично для меня - да.

Елена Григорьевская