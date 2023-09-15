Защитник «Динамо» Иван Лепский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от своего дебюта в составе «бело-голубых».
- Поделитесь ощущениями после дебюта за «Динамо»?
- Все хорошо, надо немного адаптироваться. У меня ногу свело на 65-й минуте. Возможно, это из-за волнения. А так, эмоции положительные. Надо теперь только прибавлять от матча к матчу и становиться лучше. Буду стараться завоевывать место в составе.
- Что сегодня было самым сложным для вас? Может, справиться с волнением было проблематично?
- Даже не знаю, как ответить.
- То есть все было легко?
- Все было спокойно.
- Вы и в жизни такой спокойный?
- На самом деле нет. Сегодня у меня был особенный день. Все сложилось.
- Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?
- Вчера на тренировке. Когда объявили состав, конечно, у меня было волнение, немного переживал.
- Личка что говорил вам персонально?
- На теории после того, как он объявил состав, сказал, чтобы я не боялся, что я хороший футболист, и имею все, чтобы играть. На поле выходят такие же футболисты, как и я.
- Сегодняшние функции на поле были привычны вам? Ничего нового Личка не просил?
- Все то же самое.
- В следующем туре «Динамо» поедет в гости к «Спартаку». Болельщики вашей команды ждут реванша за кубковое поражение. Что думаете о дерби?
- Конечно, хочется взять реванш после поражения 1:4. Мы будем заряжены, как и на любой матч. Небольшая обида за ту неудачу сидит. Надо выигрывать.
- Для вас «Спартак» - хороший раздражитель?
- Лично для меня - да.
Елена Григорьевская
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