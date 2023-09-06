Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте команды в РПЛ.

- Как оцените старт сезона для «Динамо»?

- В целом сезон команда начала неплохо, учитывая то, что она находится в лидирующей группе. Разница от второго места всего одно очко. Это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом, что в этом сезоне команда поборется за высокие места.

- Какие проблемы бросаются в глаза на старте сезона?

- Проблемы остались с прошлого года – это оборона. Пока игра команды в защите оставляет желать лучшего. Насколько я помню, только в одном матче «бело-голубые» сыграли на ноль. Поэтому есть куда расти. Пока эта проблема не решена. В остальном можно отметит хорошую среднюю линию. Сейчас пришли неплохие ребята – Чавес и Карраскаль. Считаю, это усиление.

- Вам они понравились по первым играм за «Динамо»?

- Карраскаль с характером, но всегда так было, что хорошие игроки все с характером. Вопрос – найдет ли Личка к нему подход. А что касается Чавеса, мы знаем, что это игрок сборной Мексики, но как он выступал в Мексике, не имею понятия, потому что у нас не показывают этот чемпионат. Судя по отзывам, это хороший футболист. И по первым матчам видно, что это так. Тем более, это игрок опорной зоны, чего «Динамо» не хватает второй сезон.

- Отъезд Захаряна и Сазонова ослабил команду?

- Что касается Сазонова, это не игрок уровня «Динамо». Исхожу из того, что в команде всегда выступали очень сильные центральные защитники. В этом плане Сазонов уступает по мастерству. А использовать его как флангового защитника - не вариант.

- Вас не удивило, что он оказался востребован в «Торино» в итальянском чемпионате?

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- Оказаться можно где угодно. Вопрос не в этом. Кокорин где оказался вначале? В «Фиорентине». А сейчас где играет? На Кипре в «Арисе». А Саша как футболист несравним с Сазоновым. Поэтому все будет зависеть от Сабы. Конкуренция в Италии сумасшедшая. Там всегда были очень сильные защитники. Заиграет Сазонов – нет вопросов. В любом случае он получит там хороший опыт.

- Чавес и Карраскаль смогут заменить Захаряна?

- Незаменимых у нас нет. Да, это для «Динамо» потеря и серьезная. Тем более парень молодой, ему есть куда расти. Хочется пожелать Арсену удачи в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

- Какие положительные моменты можно отметить за стартовый отрезок?

- Что команда забивает в каждом матче. Я приверженец такого футбола. Но надо соблюдать баланс. Если Личка сумеет навести порядок в обороне, то «Динамо» вполне может составить конкуренцию даже в борьбе за первое место.

- Считаете, с «Зенитом» реально бороться в этом сезоне?

- Почему нет? «Зенит» сейчас не такой, как в прошлом году. Потеря Малкома серьезная. Команда впереди играет натужно. Да, питерцы много владеют мячом, но моментов создают мало. Тем более соперники приноровились к игре «Зенита», и в этом плане ему тоже сложнее. У Семака есть проблемы в атаке с чистыми нападающими. Да, Кассьерра сейчас забивает. Посмотрим, что будет дальше.

Елена Григорьевская