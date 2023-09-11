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Бителло отказался переходить в «Динамо»

11 Сентября 2023 • 16:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Полузащитник «Гремио» Бителло отказался переходить в «Динамо». Об этом сообщает GauchaZH.

По информации источника, «Гремио» полностью устраивает предложение московского клуба, однако сам 23-летний бразилец не хочет выступать в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что «Гремио» принял предложение «Динамо» в размере 10 миллионов евро.

За свой нынешний клуб Бителло выступает с января 2022 года. В общей сложности в составе «Гремио» полузащитник провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 7 миллионов евро.

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Гремио Динамо Москва трансферы футбола - лето 2023 Бителло
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