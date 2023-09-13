​Личка: «Лучше Бальбуэне и Карраскалю пропустить одну игру»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал новый комментарий по поводу возможного участия Фабиана Бальбуэны и Хорхе Карраскаля в ближайшей игре Премьер-лиги против «Пари НН».

«Они прилетают в пятницу в 6 утра. Я, конечно, могу с ними поговорить насчёт участия в матче с «Пари НН», но это риск. Лучше пропустить им одну игру, чем потом на несколько матчей», - слова Лички приводит журналист Александр Боярский в своём телеграм-канале.

Матч восьмого тура чемпионата России между «Динамо» и «Пари НН» пройдёт в пятницу, 15 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.