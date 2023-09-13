​Личка оценил старт «Динамо» в новом сезоне

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по поводу стартового отрезка сезона в исполнении его команды.

«Если бы мне сказали до начала чемпионата, что у нас будет 14 очков, и мы будем наверху, был бы доволен. Прошлый чемпионат «Динамо» закончило девятым, не было трансферов летом, было сложно. Но сейчас доволен, хотя много есть над чем работать», - слова Лички в своём телеграм-канале приводит журналист Александр Боярский.

«Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт уже 15 сентября – против «Пари НН» на своём поле.