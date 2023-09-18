Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу потерянных очков «Локомотивом» и «Динамо».

- Что случилось с «Локомотивом», есть объяснение?

- «Оренбург» по составу не уступает «железнодорожникам». Как можно было отказаться от Изидора? Я смотрел перед этим матчем игру «Зенита» и потом стал проецировать на «Локомотив» - мог бы этот легионер проявить себя в матче с «Оренбургом»? Понятно, что он мог бы усилить игру «Локомотива». А избавиться от Изидора – это проблема «железнодорожников» с организацией команды, с усилением. Игра показала, что «Локомотив» не в состоянии быть конкурентоспособным лидером чемпионата. По игре это середняк, который ничем не лучше «Оренбурга». А гости выглядели достаточно зрело. Была видна структура игры, ясность. Они до конца гнули свою линию, и она была у них очень интересная. Это был быстрый футбол, в меру дисциплинированный, с принятием нестандартных решений. Победу гости одержали заслуженно. Деограсии можно поаплодировать за эту игру.

- Почему «Динамо» не смогло обыграть «Пари НН»?

- Была вязкая игра. У «Динамо» проявляется болезнь – команда садится во втором тайме и теряет преимущество, которое имела. Противник перехватывает инициативу, что мы видели и в матче с «Ростовом», и с «Пари НН» тоже. Конечно, у москвичей очень сильный состав, но пока команда не играет на сто процентов своего потенциала. Если «бело-голубые» создадут коллектив, то будут показывать очень хороший футбол. Но в матче с «Пари НН» ничья получилось заслуженной.

Елена Григорьевская