​Личка высказался о Бителло, который близок к переходу в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о полузащитнике Бителло. Бразилец, как известно, близок к переходу в московский клуб из «Гремио».

«Он может сыграть на нескольких позициях. Хорошо может сыграть в атаке, здорово понимает игру без мяча и помогает в отборе. Он умеет делать разницу и играть один в один. Скоростной, креативный, с хорошим ударом», - слова Лички в социальных сетях приводит журналист Александр Боярский.

Личка отметил, что Бителло понадобится какое-то время на адаптацию. Также чешский специалист сказал, что с приходом бразильца в «Динамо» вырастет уровень конкуренции. По словам Лички, этот факт его радует.

Ближайший матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт 15 сентября – против «Пари НН» на своём поле.