Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бителло стал игроком московского «Динамо» официально

14 Сентября 2023 • 23:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 19 ч. 20 мин.

Полузащитник Бителло пополнил ряды московского «Динамо», об этом сообщила пресс-служба служба столичного клуба.

23-летний футболист перешёл из «Гремио». По данным разных источников, сумма сделки составила более десяти миллионов евро.

Бразилец подписал долгосрочный контракт с «бело-голубыми», который рассчитан до 30 июня 2028 года. Он будет выступать под 89-м номером. 

Стоит отметить, что во время сентябрьских сборов Бителло дебютировал за сборную Бразилии среди игроков не старше 23 лет, сыграв 14 минут у товарищеском матче против сверстников из Марокко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Бителло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
23:38 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником Чумичем официально
23:27 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о переходе голкипера Шамова официально
23:13 · Россия. Премьер-лига
Бителло стал игроком московского «Динамо» официально
22:50 · Россия. Премьер-лига
Колыванов - о Бителло в «Динамо»: Пусть он создаёт конкуренцию, чтобы Смолов булки не расслаблял
22:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Карпов пополнил ряды «Уфы» официально
22:16 · Россия. Премьер-лига
Агент заявил, что Конате отказался от перехода в турецкий клуб
22:07 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Рубина» Дрезгич высказался о своём переходе в казанский клуб
21:57 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» - о Сулейманове: Он очень хотел играть в команде тренера Михаила Галактионова
21:55 · Россия. Премьер-лига
​Стипиди поддержал наказание Слуцкого
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» объявил об уходе Сулейманова в «Локомотив» официально
21:16 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Родригао может снова сыграть за «Зенит»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Бонгонда хватило на четыре матча, больше не удивляет
21:05 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА близок к подписанию защитника из Бразилии – раскрыты условия
21:04 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Основная задача Карпина в сборной - разобраться, кто есть кто»
20:14 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий сможет обжаловать наказание
Все новости
Рекомендуем