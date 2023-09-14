Полузащитник Бителло пополнил ряды московского «Динамо», об этом сообщила пресс-служба служба столичного клуба.

23-летний футболист перешёл из «Гремио». По данным разных источников, сумма сделки составила более десяти миллионов евро.

Бразилец подписал долгосрочный контракт с «бело-голубыми», который рассчитан до 30 июня 2028 года. Он будет выступать под 89-м номером.

Стоит отметить, что во время сентябрьских сборов Бителло дебютировал за сборную Бразилии среди игроков не старше 23 лет, сыграв 14 минут у товарищеском матче против сверстников из Марокко.