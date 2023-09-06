Агент новичка «Динамо» Чавеса рассказал о его состоянии после перехода

Агент новичка столичного «Динамо», мексиканского полузащитника Луиса Чавеса Клаудио Курти рассказал об эмоциональном состоянии своего клиента после переезда в Москву.

«В Москве он счастлив, отношением клуба к нему доволен. Товарищи по команде тепло его приняли, а работа с Марцелом Личкой ему нравится. Шаг за шагом он будет пробиваться к основному составу», - цитирует Курти «РИА Новости Спорт».

Напомним, что игрок сборной Мексики подписал с динамовцами четырёхлетний контракт в конце минувшего лета – 27 августа. Дебютировал за новый клуб Чавес 29 августа, когда «Динамо» гостило в Кубке России у «Спартака».