Фомин и Гагнидзе не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»

Полузащитники московского «Динамо» Даниил Фомин и Лука Гагнидзе не помогут своей команде в игре восьмого тура Российской премьер-лиги против «Пари НН», об этом сообщил главный тренер столичного клуба Марцел Личка.

«В матче с «Пари НН» не сыграют Фомин и Гагнидзе. Будем делать магию», - заявил чешский специалист в прямом эфире на ютуб-канале «Футбольные болтуны».

Напомним, что оба футболиста были вызваны в расположения своих сборных на сентябрьские игры.

«Динамо» сыграет против «Пари НН» на «ВТБ Арене» в пятницу, 15 сентября. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.