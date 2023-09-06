Силкин — о перспективах «Динамо»: «Команде по силам претендовать на пятёрку, но точно не больше»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению специалиста, динамовцы способны претендовать на попадание в пятёрку сильнейших по итогам сезона, но более высокие позиции им покорить будет сложно из-за недостатка опыта.

«Думаю, команде по силам претендовать на пятёрку, но точно не больше, команда не готова. Опытных игроков в «Динамо» маловато, много молодёжи. Дальше будет видно, но пока всё идёт очень даже хорошо», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «бело-голубые» расположились на второй строчке турнирной таблицы, набрав 14 очков. Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 15 сентября против «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.