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Гранат считает, что «Динамо» будет трудно заменить Захаряна

15 Сентября 2023 • 17:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 0 ч. 18 мин.

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о новичках столичного клуба.

«Трудно оценивать тех новичков «Динамо», которые сыграли не очень много. Они пока себя не проявили. Новичкам будет тяжело заменить Захаряна», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Напомним, минувшим летом 20-летний хавбек покинул «Динамо» и стал игроком «Реал Сосьедада».

После семи туров «бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

Сегодня, 15 сентября, подопечные Марцела Лички сыграют с «Пари НН». Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult. Начало — в 19:00 по мск.

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Динамо Москва Реал Сосьедад Владимир Гранат Арсен Захарян
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