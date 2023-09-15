Гоцук: Не понимаю трактовки эпизода с пенальти

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук прокомментировал эпизод с пенальти в матче восьмого тура РПЛ против «Динамо».

«Если честно, судьи говорят, что был стопроцентный пенальти, я просто не понимаю трактовки этого эпизода, на эмоциях. Тюкавин перепрыгивает мяч в сторону моей ноги, я её машинально поднимаю, думая, что это будет прострел», — заявил игрок нижегородцев в интервью «Матч ТВ». По его мнению, этот эпизод не должен трактоваться, как пенальти в контактном виде спорта, которым является футбол.

Напомним, что фол Гоцука привёл с голу Фёдора Смолова с пенальти. «Пари НН» смог спасти ничью в концовке встречи, выравняв положение на 88-й минуте.