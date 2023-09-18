Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о неудачном для «Динамо» матче с «Пари НН».

- Почему «Динамо» не смогло обыграть «Пари НН»?

- Мне очень понравилась нижегородская команда. Особенно во втором тайме. Не могу сказать, что «Динамо» создало много моментов по игре. Было равенство. А во втором тайме гости играли очень интересно, особенно после замен Юрана. Вышел нападающий, и сразу возник напряг в обороне «бело-голубых». У меня есть больше вопросы по пенальти. Показалось, что там ничего не было. Но в целом результат по игре.

- Можно ли сказать, что нижегородцы бились за Юрана, который перед матчем перенес операцию, и это позволило сравнять счет на последних минутах?

- Я читал интервью футболистов после игры. Все ребята переживали за тренера и даже на тренировках чувствовали его отсутствие. Поэтому, думаю, они играли и за него тоже, чтобы он после операции побыстрее встал на ноги.

Елена Григорьевская