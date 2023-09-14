Терёхин: «Динамо» правильно отпустило Захаряна и Сазонова

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин высказался об уходе Арсена Захаряна и Сабы Сазонова из стана «бело-голубых».

«Мне кажется, что клуб все сделал правильно. Контракты Захаряна и Сазонова истекали, поэтому продать и получить прибыть вполне разумно. Надеюсь, что у ребят все получится в новых командах», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что с оптимизмом смотрит на перспективы «Динамо» в текущем сезоне, ведь сейчас у «бело-голубых» подобрался неплохой состав.

Напомним, ранее Захарян перебрался в «Реал Сосьедад», а Сазонов стал игроком «Торино».

На данный момент «Динамо» располагается на четвертом месте в чемпионате России, имея в своем активе 14 очков.