Карапузов: «Хочется, чтобы «Пари НН» стал твёрдым середняком»

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий на правах аренды за «Пари НН», рассказал о задачах нижегородской команды.

Футболист выразил надежду на то, что «Пари НН» удастся закрепиться в первой восьмёрке турнирной таблицы РПЛ.

«Хочется как можно больше приносить пользу команде своей игрой, необязательно голевыми действиями. Хочется подняться как можно выше, чтобы клуб стал твёрдым середняком и попал в первую восьмёрку РПЛ», — цитирует Карапузова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Карапузов провёл за «Пари НН» семь матчей, не сумев отличиться в них результативными действиями. Отметим, что в ближайшем восьмом туре чемпионата России нижегородцы встретятся с «Динамо». Эта игра состоится 15 сентября и начнётся она в 19:00 по московскому времени.