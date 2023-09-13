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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карапузов: «Хочется, чтобы «Пари НН» стал твёрдым середняком»

13 Сентября 2023 • 09:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий на правах аренды за «Пари НН», рассказал о задачах нижегородской команды.

Футболист выразил надежду на то, что «Пари НН» удастся закрепиться в первой восьмёрке турнирной таблицы РПЛ.

«Хочется как можно больше приносить пользу команде своей игрой, необязательно голевыми действиями. Хочется подняться как можно выше, чтобы клуб стал твёрдым середняком и попал в первую восьмёрку РПЛ», — цитирует Карапузова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Карапузов провёл за «Пари НН» семь матчей, не сумев отличиться в них результативными действиями. Отметим, что в ближайшем восьмом туре чемпионата России нижегородцы встретятся с «Динамо». Эта игра состоится 15 сентября и начнётся она в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Карапузов Пари НН
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