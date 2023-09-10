​Шунин: Личка просит называть его по имени

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин дал комментарий по поводу атмосферы в коллективе после назначения Марцела Лички.

«Нет проблем, сплочён коллектив, тренерский штаб очень внимательно относится к этому, тренер просит не называть себя тренером, говорит называть по имени. Он не тренер, а человек, который просто помогает нам заниматься футболом», - цитирует Шунина ТАСС.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в пятницу, 15 сентября. Команда Марцела Лички будет принимать «Пари НН». На текущий момент «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» динамовцы отстают всего лишь на три зачётных балла.

Напомним, что Марцел Личка возглавил «Динамо» летом. Ранее чех успешно работал в «Оренбурге».