Агент: «В случае успешного возвращения Сулейманова в «Локомотив», Леонченко распишется в своей профнепригодности»

Вадим Шпинёв, агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, высказался о сорвавшемся переходе своего клиента в «Локомотив».

По мнению агента, в срыве трансфера виноват генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко, не желающий видеть Сулейманова в «Локомотиве».

«Он (Леонченко) на всех совещаниях говорит о том, что этот футболист — не уровень «Локомотива». Именно Леонченко настоял на уходе из клуба Сулейманова. В случае успешного возвращения Тимура в клуб, Леонченко распишется в своей профнепригодности», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Сулейманов находился в системе «Локомотива», за который выступал до 2021 года. В текущем сезоне 23-летний нападающий провёл за «Пари НН» 10 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами.