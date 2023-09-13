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Агент: «В случае успешного возвращения Сулейманова в «Локомотив», Леонченко распишется в своей профнепригодности»

13 Сентября 2023 • 15:19 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Вадим Шпинёв, агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, высказался о сорвавшемся переходе своего клиента в «Локомотив».

По мнению агента, в срыве трансфера виноват генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко, не желающий видеть Сулейманова в «Локомотиве».

«Он (Леонченко) на всех совещаниях говорит о том, что этот футболист — не уровень «Локомотива». Именно Леонченко настоял на уходе из клуба Сулейманова. В случае успешного возвращения Тимура в клуб, Леонченко распишется в своей профнепригодности», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Сулейманов находился в системе «Локомотива», за который выступал до 2021 года. В текущем сезоне 23-летний нападающий провёл за «Пари НН» 10 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Леонченко Вадим Шпинёв Тимур Сулейманов Пари НН
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