Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов проведёт текущий сезон в московском «Локомотиве» на правах аренды. Об этом нижегородцы сообщили в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что в соглашение была включена опция возможного выкупа.

«Благодарю нашего Тимура за все, что он сделал для «Пари НН», и желаю ему удачи в «Локо»! — приводит слова генерального директора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сыграл в десяти матчах во всех турнирах и стал автором трех забитых мячей.

По данным портала Transfermarkt, «Локомотив» заплатил «Пари НН» за аренду Сулейманова 100 тысяч евро. Рыночная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.