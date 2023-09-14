Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» объявил об уходе Сулейманова в «Локомотив» официально

14 Сентября 2023 • 21:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 21 ч. 1 мин.

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов проведёт текущий сезон в московском «Локомотиве» на правах аренды. Об этом нижегородцы сообщили в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что в соглашение была включена опция возможного выкупа.

«Благодарю нашего Тимура за все, что он сделал для «Пари НН», и желаю ему удачи в «Локо»! — приводит слова генерального директора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сыграл в десяти матчах во всех турнирах и стал автором трех забитых мячей.

По данным портала Transfermarkt, «Локомотив» заплатил «Пари НН» за аренду Сулейманова 100 тысяч евро. Рыночная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тимур Сулейманов Пари НН трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Давид Мелик-Гусейнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
21:57 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» - о Сулейманове: Он очень хотел играть в команде тренера Михаила Галактионова
21:55 · Россия. Премьер-лига
​Стипиди поддержал наказание Слуцкого
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» объявил об уходе Сулейманова в «Локомотив» официально
21:16 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Родригао может снова сыграть за «Зенит»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Бонгонда хватило на четыре матча, больше не удивляет
21:05 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА близок к подписанию защитника из Бразилии – раскрыты условия
21:04 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Основная задача Карпина в сборной - разобраться, кто есть кто»
20:14 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий сможет обжаловать наказание
20:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, с кем «Зенит» проведёт товарищеские матчи осенью слухи
20:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: Три клуба РПЛ интересовались Педро Абреу
20:05 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев: «Карпин должен сам определиться, это его жизнь»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Спаллетти – невероятный человек и прекрасный тренер»
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Генич отреагировал на условное отстранение Слуцкого от футбола
19:31 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Продавать клубы РПЛ в Европу не умеют»
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил ещё об одном трансфере официально
Все новости
Рекомендуем