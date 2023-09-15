​Смолов – капитан: «Динамо» объявило состав на матч с «Пари НН»

В пятницу вечером программу восьмого тура чемпионата России будет открывать матч между «Динамо» и «Пари НН». Наставник московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Шунин, Даса, Маричаль, Лепский, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Макаров, Смолов (капитан), Нгамалё, Тюкавин.

По решению медицинского штаба «Динамо» не помогут Даниил Фомин, Лука Гагнидзе, Роберто Фернандес и Сергей Паршивлюк.

Матч между «Динамо» и «Пари НН» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.