Якимович оценил ничью «Динамо» и «Пари НН»

Бывший футболист «Динамо» Эрих Якимович высказался о ничье «бело-голубых» в мачте восьмого тура Премьер-лиги против «Пари НН».

«Для меня как для игрока это трагедия — пропускать в конце матча. Я бы просто не заснул ночью. «Динамо» валидольные игры выдает. Динамовцы наиграли больше чем на гол, мне кажется», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению эксперта, «Динамо» должен чаще играть по счёту, поскольку взломать оборонительные команды сложнее.

Напомним, что подопечные Марцела Лички упустили победу в последние минуты домашней встречи. «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 1:1.