​Тюкавин сможет сыграть против «Пари НН» - Личка

Из-за проблем со здоровьем Константин Тюкавин ещё на прошлой неделе покинул расположение сборной России. Комментарий по поводу состояния нападающего дал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

«Тюкавин работает индивидуально, но я уверен, что в пятницу он будет готов к игре», - цитирует Личку ТАСС.

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Пари НН» пройдёт в пятницу, 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на три очка.