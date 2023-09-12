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​Тюкавин сможет сыграть против «Пари НН» - Личка

12 Сентября 2023 • 14:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Из-за проблем со здоровьем Константин Тюкавин ещё на прошлой неделе покинул расположение сборной России. Комментарий по поводу состояния нападающего дал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

«Тюкавин работает индивидуально, но я уверен, что в пятницу он будет готов к игре», - цитирует Личку ТАСС.

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Пари НН» пройдёт в пятницу, 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Константин Тюкавин
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