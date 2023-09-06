Тренер «Ариса» Шпилевский: «Мне очень нравится Эдгар Севикян»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об интересе кипрского клуба к полузащитнику «Пари НН» Эдгару Севикяну.

«Мне очень нравится Эдгар Севикян из Нижнего Новгорода. Это очень интересный парень. Но должно всё совпасть», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

При этом тренер отметил, что сделать предложение «Пари НН» о покупке 22-летнего футболиста непросто, так как он нужен своему клубу и пользуется спросом со стороны других команд.

В нынешнем сезоне Севикян провёл за «Пари НН» 10 матчей, в которых забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает молодого вингера в 500 тысяч евро.