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«Динамо» не успевает оформить переход Марлона

12 Сентября 2023 • 09:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Защитник «Крузейро» Марлон, скорее всего, не перейдёт в «Динамо».

По информации Sport24, московский клуб не успевает оформить переход 26-летнего бразильца до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предложило «Крузейро» за Марлона 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своей команды 26 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной Бразилии в 4 миллиона евро.  

После семи туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 15 сентября против «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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