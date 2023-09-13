Карапузов — об уходе из «Ахмата»: «Я не захотел работать с Ташуевым»

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий сейчас на правах аренды за «Пари НН», рассказал, почему решил покинуть «Ахмат» по окончании прошлого сезона.

По словам 23-летнего Карапузова, он имел возможность остаться в грозненском клубе, однако не захотел продолжать работу с тогдашним тренером команды Сергеем Ташуевым.

«Я не захотел работать с Ташуевым. Руководству клуба я сказал, что очень им благодарен за два года. При других обстоятельствах я бы перешёл в «Ахмат», но не к этому тренеру», — приводит слова Карапузова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Карапузов провёл за «Пари НН» семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России команда из Нижнего Новгорода занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.