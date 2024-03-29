«Бавария» обсуждает двух кандидатов на пост тренера

Хаби Алонсо не станет тренером «Баварии» - в пятницу специалист объявил о решении остаться в «Байере» на следующий сезон.

По данным немецкого Sky, теперь в «Баварии» обсуждаются два кандидата – Роберто де Дзерби («Брайтон») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии). Что касается Ральфа Рангника (сборная Австрии), то этого специалиста в Мюнхене очень ценят, но на текущий момент его фамилия в шорт-листе отсутствует.

Решение по новому тренеру «Баварии» в лучшем случае будет принято в апреле.

Напомним, что в феврале «Бавария» объявила об уходе с поста рулевого команды Томаса Тухеля по завершению сезона.

Хаби Алонсо объявил о своём решении по будущему